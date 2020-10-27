ENEMO предварительно оценило местные выборы в Украине как свободные и конкурентные

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

ENEMO предварительно оценило местные выборы в Украине как свободные и конкурентные
Фото: Макс Требухов

Европейская сеть организаций по мониторингу выборов предварительно оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, передает Радио Свобода.

"ENEMO предварительно оценивает местные выборы 2020 года как свободные и конкурентные, хорошо организованные, хотя на избирательный процесс влияли вызовы, связанные с пандемией COVID-19, сложностью новой системы, необъективным освещением в СМИ, заявлениями о подкупе голосов и злоупотреблением административным ресурсом", - заявил глава миссии ENEMO в Украине Златко Вуйович.

ENEMO считает, что использование комбинации пропорциональной и мажоритарной избирательной системы для выборов местных органов власти в целом является обоснованным, но создает некоторые сложности как для должностных лиц, осуществляющих подготовку и проведение выборов, так и для избирателей.

Сеть оценивает процесс регистрации кандидатов как в целом инклюзивный, несмотря на некоторые случаи, когда кандидатам и политическим партиям не всегда предоставлялась возможность исправить ошибки в процессе регистрации, что привело к обращению в суды. Некоторые из этих случаев включали несоблюдение новой гендерной квоты в списках партий и другие технические проблемы.

"Несмотря на усиленные санкции против прямого и косвенного подкупа избирателей в Избирательном кодексе, миссии также сообщали о большом количестве схем покупки голосов. Кроме того, отсутствие верхней границы расходов кандидатов на предвыборные кампании, политические партии и кандидаты, не следовавшие требованиям финансовой отчетности, а также ограниченные возможности надзора ТИК создают неравные условия и ограничивают прозрачность финансирования избирательных кампаний", - сказал заместитель главы миссии Пьер Пейтье.

Он отметил, что обеспечивается свобода выражения взглядов, а медиапространство продолжает быть разнообразным, хотя предвзятое освещение в СМИ и скрытая реклама (джинса) остаются проблемой. ENEMO считает недостаточным набор санкций, который есть в распоряжении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Сейчас в большинстве территориальных единиц продолжается подсчет голосов.

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