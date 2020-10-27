Преследование Порошенко создает плохое впечатление об Украине, - глава МИД Литвы

Активная борьба с лидером оппозиции Петром Порошенко больше напоминает месть и делает Украину похожей на государства, где политических оппонентов сажают за решетку. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который принял участие в работе Киевского форума.

Он также отметил, что в Украине до сих пор не решено дело о выводе Коломойским денег из ПриватБанка, и это отрицает искренность намерений власти по борьбе с коррупцией и олигархами.

«Обычно я избегаю конкретных имен, но если вы настаиваете, то в качестве примера назову Коломойского. Дело Приватбанка до сих пор не решено. До сих пор есть судебные иски. Имеющиеся решения не дают ясности. Из-за всего этого возникают вопросы. Но я не говорю, что он - единственный "плохой парень", это просто пример, который звучит чаще», - говорит Линкявичюс.

По его словам, преследование Порошенко создает плохое впечатление об Украине.

«Когда речь идет о бывших лидерах, бывших политиках, президентах - эта слишком активная борьба с ними имеет не очень хороший запах. Это начинает больше напоминать месть - даже когда такая борьба имеет основания», - отмечает литовский министр.

«Это создает совсем другое впечатление - Украина становится похожей на другие страны, где оппозицию сажают в тюрьму. И это сравнение настолько вредит вашему государству, я предпочел бы даже не упоминать их названия», - отмечает Линкявичюс.