В Еврокомиссии прокомментировали спор между Украиной и Венгрией

В политике ЕС в отношении Украины нет никаких изменений.

Позиция Европейского союза относительно сотрудничества с Украиной никоим образом не меняется из-за дипломатического спора между Украиной и Венгрией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на представителя Еврокомиссии Петера Стано.

"Это вопрос двусторонних отношений между двумя странами, и единственное, что ЕС может сделать, это призвать все стороны решить вопрос на основе добрых соседских отношений", - сказал Стано.

Он также подчеркнул, что ЕС недавно в очередной раз поддержал европейские устремления Украины.

"Украина важный партнер, мы имеем амбициозное соглашение об ассоциации, и мы продолжаем сотрудничество, чтобы приблизить Украину к ЕС как можно ближе. В политике ЕС в отношении Украины нет никаких изменений", - отметил Стано.

Также представитель Еврокомиссии ответил на вопрос, что будет делать ЕС , если Венгрия будет блокировать решения относительно Украины, для которых требуется единодушная поддержка.

" ЕС продолжает сотрудничество с Украиной, основываясь на определенном перечне критериев и ожиданий, и я не буду спекулировать, может ли это измениться", - сказал Стано.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на местных выборах было "жалкой ерундой". Он намекнул на блокирование членства Украины в НАТО.

В своем видеообращении Сиярто подчеркнул, что Будапешт не получал официального уведомления об украинском запрете. Он приветствовал победу венгерских кандидатов на местных выборах в Украине. По его мнению, это означает, что мнение венгров следует учитывать, когда речь идет о будущем региона, граничащего с Венгрией.

26 октября Министерство иностранных дел пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста из-за незаконной политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах.

25 октября, в день местных выборов в Украине, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".