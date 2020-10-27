Боевики стреляли из гранатомета вблизи Водяного

Незаконные вооруженные формирования РФ 27 октября открыли огонь из гранатомета вблизи Водяного в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, роSSийско-оккупационные войска один раз открывали неприцельный огонь на Донецком направлении. Около 11:00 противник применил автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного", - говорится в сообщении.

На вражеские провокации украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь среди наших военнослужащих нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 октября, на Донбассе зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Боевики использовали стрелковое оружие у Марьинки и Широкино, а также гранатометы в районе Авдеевки. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.