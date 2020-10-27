Лукашенко требует отчислить протестующих студентов

Во время акций протеста в понедельник в Беларуси задержали 581 человека.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз призвал отчислить из вузов и отправить в армию студентов, участвующих в акциях протеста.

Об этом сообщает TUT.BY.

"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу", - заявил белорусский диктатор.

Напомним, в Беларуси в понедельник, 26 октября, началась общенациональная забастовка "Народный ультиматум", анонсированная оппозицией. К забастовке активно подключились студенты вузов. По подсчетам МВД Беларуси, в акции приняли участие 3600 человек.

В МВД утверждают, что в Минске в понедельник вечером "агрессивно настроенные граждане" делали "многочисленные попытки блокирования движения транспорта, оказывали сопротивление при задержании". Ведомство сообщает о 581 задержанном 26 октября, из них 486 - в Минске.

13 октября одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней на сложение полномочий и мирную передачу власти, в противном случае Тихановская анонсировала общенациональные забастовки. Срок ультиматума истек 25 октября.

Протесты в Беларуси продолжаются уже более двух месяцев. За это время тысячи людей были задержаны и избиты силовиками, по меньшей мере пять протестующих погибли, десятки пропали без вести.

Еще в конце августа Лукашенко говорил о готовности к диалогу, но заявлял, что "с улицей за стол переговоров не сядет". Тогда он пригрозил студентам, которые принимают участие в акциях протеста, призывом в армию.