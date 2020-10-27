Виталий Кличко рассказал, как Шварцнеггер поздравил его с победой на выборах

Действующий мэр Києва Виталій Кличко побеждает в первом туре голосования с результатом 50,6%. Это данные по подсчету 99,5% голосов избирателей. Несмотря на то, что официальные результаты выборов еще не объявлены, команда Кличко уже празднует свою победу.

На своей странице в Instagram Кличко разместил пост, в котором его поздравляет голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер. К поздравлениям присоединились и киевляне, отдавшие свои голоса за Кличко.

"Друзья! Несколько дней назад моему другу Арни (Арнольду Шварцнеггеру. – Ред.) сделали операцию на сердце. Поставили новый аортальный клапан. Но он сильный и победитель! Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине", – написал мэр Киева под фото.

На фото, которое разместил Кличко, написаны личные поздравления ему от Шварценеггера: "Виталий, Поздравляю! Я горжусь тобой. С наилучшими пожеланиями, твой друг Арнольд".

"Виталий, сегодня вы стали олицетворением победы Украины в Киеве , как когда-то на ринге ","Истинные поздравления лично Вам, господин Мэр! Не помню во времена выборов такой победы - это уже история! "," Виталий чемпион. Gratulation auch aus M?nchen "," С такими болельщиками грех было бы не победить! Поздравляем! ", - написали комментаторы.

Арнольд Шварцнеггер был с визитом в Киеве в 2018 году. Тогда американский киноактер впервые посетил столицу Украины и встретился с мэром Киева Виталием Кличко.

Как известно, по предварительному подсчету голосов, на втором месте в столице находится бывший глава КМДА Александр Попов - 9,5% голосів, Сергей Притула - 7,8%, Алексей Кучеренко - 6,3%, Ирина Верещук- 5,4%, Андрей Пальчевський - 5,3%.

Ранее сообщалось, в каких городах может пройти второй тур местных выборов.