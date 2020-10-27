В Белой Церкви члены ТИК не могут собрать кворум после "проветривания"

Председатель комиссии пояснил, что администраторы не в состоянии выполнять работу по проверке протоколов из-за физического истощения, им нужно отдохнуть.

В Белой Церкви члены территориальной избирательной комиссии не могут собрать кворум для продолжения приема избирательной документации.

Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

В теризбиркоме ночью устроили "проветривание", после чего большинство членов покинули помещение. Председатель комиссии мотивировал это тем, что администраторы не в состоянии выполнять работу по проверке протоколов из-за физического истощения, и им надо отдохнуть.

С объявлением перерыва не согласились члены комиссии, находившиеся в холле и ждавшие сдачи избирательной документации. К ним присоединились и работники полиции, дежурившие в помещении.

"Согласно требованиям части 1 статьи 254 Избирательного кодекса, с момента окончания голосования территориальная избирательная комиссия начинает непрерывное заседание, которое продолжается непрерывно до установления итогов голосования и результатов соответствующих местных выборов в избирательном округе", - отмечает ОПОРА.

Напомним, 25 октября в Украине состоялись местные выборы.

В день голосования полиция открыла 159 уголовных производств за нарушения. По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, международные наблюдатели признали местные выборы-2020 безопасными.

Ранее ОПОРА назвала наиболее распространенные нарушения во время местных выборов.