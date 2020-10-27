Заместительница Ермака сообщила, что у нее ковид
Положительный тест на коронавирус получили также муж и дети Юлии Ковалив.
Заместительница руководителя Офиса главы государства Юлия Ковалив сообщила, что она и ее семья заболели COVID-19.
Об этом Ковалив написала в фейсбуке.
"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", - рассказала чиновница.
Юлия Кузнецов отметила, что она и ее семья чувствуют себя удовлетворительно, находятся под наблюдением врача.
"Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мерами, сообщили всем, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции", - добавила она.
Напомним, в канун выборов о том, что получил положительный тест на ковид, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.