JP Morgan предсказал двузначный рост рынка акций в случае победы Трампа

До президентских выборов в США осталась неделя. По мнению главного стратега по рынку акций в JPMorgan Дубравко Лакос-Бухаса, если победу одержит Дональд Трамп, темпы роста акций будут исчисляться двузначными числами. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследование аналитиков инвестиционного банка.

JP Morgan предсказал двузначный рост рынка акций в случае победы Трампа
Фото: 24tv.ua

Победа Трампа

Если у власти останется президент-республиканец, индекс S&P 500 к концу года может вырасти на 15% от текущего уровня — до 3900 пунктов. Это самый оптимистичный сценарий для рынка, отметил аналитик.

Победа Байдена

Если же победит демократ Джо Байден, реакция рынка будет нейтральной в краткосрочной перспективе, считают в JPMorgan.

Скорее всего, сразу же после выборов демократы объявят о крупных бюджетных стимулах или инвестициях в инфраструктуру, которые станут катализатором роста акций. Но в то же время повышение корпоративных налогов, которого ждут от Байдена, станет негативным фактором для рынка, аргументируют аналитики банка нейтральный прогноз.

Ситуация на рынке

За считанные дни до выборов напряженность на рынке не спадает. Индекс волатильности Cboe уже несколько недель держится на отметке 30. Больше всего инвесторы обеспокоены тем, что будет происходить в секторах, на которые чаще всего ссылаются кандидаты во время предвыборной кампании. В этих секторах и будут происходить самые заметные движения после выборов, уверены эксперты банка.

Прогнозы аналитиков

Энергетика, финансы и здравоохранение могут вырасти больше остальных вне зависимости от итогов американских выборов, поскольку на эти секторы ссылались оба кандидата, пишет Reuters, комментируя на прогнозы JPMorgan.

Аналитики банка полагают, что сильно упавшие в цене акции энергетического и финансового секторов станут ключевыми бенефициарами победы Трампа, в то время как победа Байдена приведет к росту акций альтернативных источников энергии и зеленых технологий, а также может вызвать переток денег инвесторов из американских акций роста в акции роста иностранных компаний. Последняя тенденция будет связана с риском повышения налогов.

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