Владимир Зеленский увеличил количество охранников

Президента Владимира Зеленского теперь охраняет намного больше охранников, чем ранее. В день выборов главу государства сопровождали семь личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом, а также около 20 бойцов Управления госохраны.

Телохранители крепкого телосложения ни на шаг не отходили от Владимира и Елены Зеленской, пока они голосовали. Один из охранников нес чемоданчик, который раскрывается в бронированный щит и защищает в перестрелке. А еще у одного в руках был зонт. Однако, это не тот зонт, который защищает от дождя, а боевой зонт, который используют как палку, чтобы отсечь нападающего.

На месте голосования президента с супругой охраняли более двух десятков бойцов Госохраны, хотя обычно их меньше. Зачастую это так называемые бойцы невидимого фронта. Они приезжают заранее на место проведение мероприятия, проверяют каждую урну, куст, днища припаркованных машин специальным зеркалом. А потом смешиваются с толпой и следят за обстановкой. Но на этих выборах это были люди в форме, которые не только проверили место голосования, но и присутствовали во время процесса.

На избирательный участок на столичной Оболони Владимира и Елену Зеленских привез традиционный кортеж: представительский седан Mercedes-Benz и микроавтобус сопровождения такой же марки.

Напомним, перед выборным участком 25 октября главу государства встретила активистка Femen, которая задрала юбку перед президентом.