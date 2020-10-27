На границе россиянин в камуфляже попросил убежища в Украине

Мужчина имел при себе только армейский рюкзак с набором для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч роSSийских рублей.

На Луганщине задержали нарушителя границы в камуфляже с военным рюкзаком.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Мужчина имел при себе только армейский рюкзак с набором для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч роSSийских рублей. По словам нарушителя, все необходимые для этого путешествия вещи он приобрел в специализированном магазине.

Нарушитель рассказал, что родом из Казани и что с 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена на изменение действующей власти в РоSSийской Федерации. С 2016 года активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк «Азов». За свои взгляды неоднократно был осужден и, учитывая частые угрозы, возможное новое заключение и опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил бежать из страны.

Для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение.

При составлении дела об административном правонарушении он обратился с заявлением о признании его беженцем на территории Украины или лицом, требующим дополнительной защиты.

Напомним, ранее судимый в РоSSии за экстремизм публицист Борис Стомахин попросил политического убежища в Украине.