Меджлис заявляет о критической ситуации с распространением COVID-19 в оккупированном Крыму

В Меджлисе крымско-татарского народа призвали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине и мониторинговую миссию ООН по правам человека посетить оккупированный Крым "из-за катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной высоким темпом роста заболеваемости COVID-19".

Об этом говорится в заявлении Меджлиса.

Отмечается, что количество ежедневных случаев заболеваемости на территории полуострова превысило уровень, который может быть обеспечен возможностями существующих медицинских учреждений и имеющегося персонала врачей, в результате чего многим пациентам, больным коронавирусом в его тяжелой форме, отказывают в госпитализации.

"РоSSийская оккупационная власть Крыма скрывает от общественности и международных организаций объективную картину заболеваемости и смертности вследствие COVID-19. Медицинскому персоналу больниц строго предписано указывать в документах умерших причиной смерти одну из сопутствующих болезней пациента без указания COVID-19. Засекреченная информация об эпидемиологической ситуации в местах лишения свободы и о состоянии здоровья незаконно удерживаемых в них крымских политзаключенных", - говорится в заявлении.

Президиум Меджлиса призывает наблюдателей проверить ситуацию с соблюдением прав человека на полуострове, в частности по охране здоровья и оказанию медицинской помощи в случае заболевания.

Напомним, ранее представительство президента Украины в Крыму заявило, что на оккупированном полуострове в связи с коронавирусом сложилась критическая гуманитарная ситуация.

В начале октября оккупанты заявили о рекордном приросте инфицированных коронавирусом в Крыму. За последние три недели количество смертей увеличилось вдвое.