В Пакистане в школе произошел взрыв: 7 человек погибли

Неизвестные заложили взрывчатые вещества в пластиковом пакете.

В Пакистане в школе произошел взрыв: 7 человек погибли
Фото: Reuters

В Пакистане в городе Пешаваре в результате взрыва в религиозной школе погибло 7 человек. Около 80 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

"Неизвестные заложили взрывчатые вещества в пластиковом пакете", - заявил представитель местной полиции.

Взрыв произошел, когда около ста семинаристов в возрасте от 8 до 15 лет находились на утреннем уроке по изучению Корана.

Полиция сообщила, что взрывчатка была нашпигована шариковыми подшипниками. Всего было использовано около шести килограммов взрывчатки.

Пять человек находятся в критическом состоянии.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, в апреле 2019 года в пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан) на большом продуктовом рынке прогремел мощный взрыв. По словам местных чиновников, по меньшей мере 16 человек погибли, 30 ранены. По данным полиции, взорвался автомобиль, припаркованный на рынке. Власти предполагают, что взрыв был направлен против членов хазарской общины.

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