Мэров Кременчуга и Горишних Плавней переизбрали в один тур

Еще раз одержали победу на выборах Виталий Малецкий и Дмитрий Быков.

Мэров Кременчуга и Горишних Плавней переизбрали в один тур
Фото: Макс Требухов

Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий набрал 52,08% голосов и победил в первом туре.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу гортеризбиркома Руслана Бушмана.

Малецкий баллотировался от партии "За Будущее".

На втором месте с показателем 13,04% - депутат нынешнего горсовета Геннадий Иванян, который шел на выборы мэра от "ОПЗЖ", а всего за должность городского головы боролись десять кандидатов.

Также в первом туре повторно подтвердил свой статус городского головы Горишних Плавней Дмитрий Быков, шедший на выборы как самовыдвиженец.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%. Об этом в Telegram сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина со ссылкой на итоги подсчета 99,5% голосов.

Отмечается, что за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателя. На втором месте бывший глава КГГА (2010-2013 гг.) Александр Попов - 9,5% голосов. Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Сергей Притула - 7,8%, Алексей Кучеренко - 6,3%, Ирина Верещук - 5,4%, Андрей Пальчевский - 5,3%.

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