США готовы к сотрудничеству над созданием Крымской платформы

"Крым является частью Украины, и США никогда не признают попытки РоSSии его аннексировать".

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявляет, что Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству по созданию инициированной Украиной Крымской платформы.

Об этом она сказала во время встречи с первым заместителем главы МИД Украины Эмине Джеппар, сообщается на сайте МИД Украины.

"Кристина Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной и подчеркнула, что позиция США , закрепленная в Декларации по Крыму, которая была обнародована Государственным секретарем Майком Помпео, остается твердой и неизменной - Крым является частью Украины, и США никогда не признают попытки РоSSии его аннексировать", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. По мнению главы МИД , Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачу.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно 26 февраля - в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации.

Провести в Украине первый Крымский саммит Министерство иностранных дел Украины планирует в 2021 году.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к украинской инициативе по формату "Крымская платформа".