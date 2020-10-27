Сытник останется директором НАБУ, - Минюст

"Ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет, и он там останется".

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что пока ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро из Единого госреестра нет, и он останется в должности.

Об этом глава Минюста написал в фейсбуке.

"Вчера в медиа разошлась информация об отдельном постановлении, вынесенном Окружным административным судом города Киева относительно ситуации вокруг функционирования НАБУ. В нем ОАСК требует от органов государственной власти отреагировать на решение Конституционного Суда от 28/08/2020, которым признан неконституционным указ президента Украины о назначении директора НАБУ", - напомнил Малюська.

Он отметил, что новость сгенерировала массу вопросов, а потому он хочет дать ответ на часть из них.

"Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить какое бы то ни было решение Конституционного Суда Украины или отдельное постановление. Изменения в информацию, содержащуюся в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб. Времена, когда в Минюсте была Регистрационная служба и регистраторы, давно прошли. То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет, и он там останется", - отметил Малюська.

Он также добавил, что вопрос о том, является ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца пока не решен. КСУ в своем решении указал, что НАБУ имеет признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти, - нет.

Министр отметил, что положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора НАБУ все еще действуют и продолжать действовать до 17 декабря 2020 года.

"Ну и если подвести итог, то статус-кво НАБУ и его руководителя не изменился. НАБУ как был, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом. Хотя обеспокоенность ОАСК я в известной степени разделяю. Пробелы в регулировании после решений КСУ возникают, и их будем регулировать", - добавил Малюська.

Напомним, 26 октября появилась информация о том, что ОАСК приказал отстранить Сытника с должности директора НАБУ. Соответствующее решение суд вынес в рамках решения дела о восстановлении в должности бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева.

28 августа КС признал неконституционным Указ президента о назначении Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко, издавая указ о назначении Сытника в 2015 году, превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным и обратили внимание на то, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений КСУ.

В Офисе президента сообщили, что "примут решение КС к сведению", а представитель президента в КС заявил, что Владимир Зеленский должен издать указ об увольнении Сытника.

Сам Сытник заявил, что не собирается уходить в отставку с должности главы НАБУ, отметив, что решение Конституционного Суда не может за собой повлечь никаких юридических последствий.

Как известно, в мае 51 депутат Верховной Рады во главе с Александром Дубинским ("Слуга народа") обжаловал в КС указ президента Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ. Шестой президент Зеленский вскоре после своего избрания пытался закрыть эту законодательный пробел, но его конституционных поправок не поддержала Рада.