Полиция сообщила о подозрении главе фейковой участковой комиссии на Сумщине

Продолжается досудебное расследование.

Полиция сообщила о подозрении главе фейковой участковой комиссии на Сумщине
Архивне фото
Фото: npu.gov.ua

Полиция сообщила о подозрении главе самопровозглашенной участковой избирательной комиссии в Сумской области. Ее подозревают по двум статьям - ч.3 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица).

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"Напомним, в селе Сосновка, что на Конотопщине, 25 октября был организован и работал самостоятельно созданный незаконный избирательный участок. Работники полиции в рамках открытого уголовного производства устанавливают организаторов участка - "двойника" и другие обстоятельства этого дела", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, часть местных жителей не были согласны с присоединением их села в Поповскую объединенную территориальную общину и решили самостоятельно организовать голосование за депутатов и голову Сосновского сельсовета. Для этого они собственными силами напечатали бюллетени и приглашения на выборы, а помещение под участок предоставил местный предприниматель.

В качестве реквизитов "фейкового" участка организаторы указали номер официальной УИК 590211 и адрес фиктивного участка, в то время как настоящая УИК работала по другому адресу. Тем самым они ввели в заблуждение часть избирателей.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее организация "ОПОРА" назвала самые распространенные нарушения во время местных выборов.

В день голосования полиция открыла 159 уголовных производств за нарушения. По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, международные наблюдатели признали местные выборы-2020 безопасными.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра ШвайкуНа Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
Автор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантинаАвтор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантина
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Блок рекламы


Похожие новости
В день голосования полиция открыла 159 уголовных производств за нарушения во время выборовВ день голосования полиция открыла 159 уголовных производств за нарушения во время выборов
Ночью в Винницкой области напали на членов избирательной комиссии и пытались похитить протоколыНочью в Винницкой области напали на членов избирательной комиссии и пытались похитить протоколы
Полиция расследует привлечение несовершеннолетних к проведению опроса ЗеленскогоПолиция расследует привлечение несовершеннолетних к проведению опроса Зеленского
Полиция открыла производство по факту нарушения тайны голосования в БроварахПолиция открыла производство по факту нарушения тайны голосования в Броварах
В селе на Сумщине организовали фейковый участок для общины, которая отказывается входить в ОТОВ селе на Сумщине организовали фейковый участок для общины, которая отказывается входить в ОТО
Полиция с ночи фиксирует "карусели" с массовым подвозом людей для участия в местных выборахПолиция с ночи фиксирует "карусели" с массовым подвозом людей для участия в местных выборах
Полиция открыла более 600 уголовных дел, связанных с выборамиПолиция открыла более 600 уголовных дел, связанных с выборами
Полиция будет действовать по закону в случае нарушений при проведении опроса на участках, - АваковПолиция будет действовать по закону в случае нарушений при проведении опроса на участках, - Аваков
Полиция Киева открыла уголовное производство по факту хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни (видео)
Полиция разоблачила схему "аномального" роста числа избирателей в трех областяхПолиция разоблачила схему "аномального" роста числа избирателей в трех областях
Последние новости
Подгружаем последние новости