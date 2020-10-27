Полиция сообщила о подозрении главе фейковой участковой комиссии на Сумщине

Полиция сообщила о подозрении главе самопровозглашенной участковой избирательной комиссии в Сумской области. Ее подозревают по двум статьям - ч.3 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица).

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"Напомним, в селе Сосновка, что на Конотопщине, 25 октября был организован и работал самостоятельно созданный незаконный избирательный участок. Работники полиции в рамках открытого уголовного производства устанавливают организаторов участка - "двойника" и другие обстоятельства этого дела", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, часть местных жителей не были согласны с присоединением их села в Поповскую объединенную территориальную общину и решили самостоятельно организовать голосование за депутатов и голову Сосновского сельсовета. Для этого они собственными силами напечатали бюллетени и приглашения на выборы, а помещение под участок предоставил местный предприниматель.

В качестве реквизитов "фейкового" участка организаторы указали номер официальной УИК 590211 и адрес фиктивного участка, в то время как настоящая УИК работала по другому адресу. Тем самым они ввели в заблуждение часть избирателей.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее организация "ОПОРА" назвала самые распространенные нарушения во время местных выборов.