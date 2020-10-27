Глава ВОЗ призвал не политизировать пандемию ковида

"Когда лидеры действуют быстро и осознанно, вирус можно подавить".

Глава ВОЗ призвал не политизировать пандемию ковида
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
Фото: twitter.com/WHO

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призывает не политизировать пандемию коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

"Когда лидеры действуют быстро и осознанно, вирус можно подавить. Но там, где было политическое деление на национальном уровне, там, где имело место вопиющее неуважение к науке и специалистам в области здравоохранения, распространялась путаница, увеличивалось количество случаев заболевания и смерти . Вот почему я неоднократно говорил: прекратите политизацию COVID-19", - сказал Гебрейесус на брифинге.

Он призвал мир делать все возможное, чтобы защитить работников здравоохранения.

"Никто не хочет больше так называемых локдаунов. Но если мы хотим избежать их, мы все должны сыграть свою роль. Бороться с этой пандемией - дело каждого. Мы не можем добиться желаемого экономического восстановления и жить так, как мы жили до пандемии. Мы можем водить наших детей в школу, мы можем поддерживать бизнес, мы можем сохранять жизнь и средства к существованию. Мы можем сделать это! Но мы все должны идти на компромиссы, компромиссы и жертвы", - подчеркнул глава ВОЗ.

Напомним, ВОЗ рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года. Эксперты ВОЗ заявляют, что в начале следующего года будут получены данные третьей фазы испытаний вакцин, которые сейчас разрабатываются.

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