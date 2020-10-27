В день выборов с участков госпитализировали 50 человек, один человек умер

Всего на участках было зарегистрировано 250 вызовов "скорой".

В день выборов с участков госпитализировали 50 человек, один человек умер
Фото: Lb.ua

В день местных выборов, 25 октября, с избирательных участков госпитализировали 50 человек, один человек умер.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Громадського радио".

"Зарегистрировано 250 вызовов "скорой" на участки, 50 человек госпитализированы, один человек умер из-за остановки сердца до приезда скорой", - отметил Ляшко.

Также он рассказал о соблюдении членами участков и избирателями противоэпидемических требований.

"В целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанных в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было. Чаще всего нарушения на избирательных участках - это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий", - отметил главный санврач.

По мнению Ляшко, местные выборы не должны привести к всплеску коронавируса.

Напомним, в сентябре Центральная избирательная комиссия совместно с экспертами профильных министерств и военными медиками разработали алгоритм проведения местных выборов в условиях карантина.

С 26 октября почти вся Украина находится в оранжевой или красной эпидемической зоне.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра ШвайкуНа Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
Автор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантинаАвтор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантина
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция сообщила о подозрении главе фейковой участковой комиссии на Сумщине
В ЦИК допускают, что второй тур выборов мэров может пройти в декабреВ ЦИК допускают, что второй тур выборов мэров может пройти в декабре
В день выборов поступило 13 сообщений о минировании участков, - ГСЧСВ день выборов поступило 13 сообщений о минировании участков, - ГСЧС
В день голосования полиция открыла 159 уголовных производств за нарушения во время выборовВ день голосования полиция открыла 159 уголовных производств за нарушения во время выборов
Объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Днепра: во втором туре - Филатов и КрасновОбъявлены результаты экзит-пола выборов мэра Днепра: во втором туре - Филатов и Краснов
Результаты экзит-пола выборов в Киевсовет: впереди УДАР и ЕСРезультаты экзит-пола выборов в Киевсовет: впереди УДАР и ЕС
Интервьюеры опроса Зеленского присутствуют только возле 55% участков, - ОПОРАИнтервьюеры опроса Зеленского присутствуют только возле 55% участков, - ОПОРА
Постановление об отмене второго тура местных выборов отозвали из РадыПостановление об отмене второго тура местных выборов отозвали из Рады
Возле участков на Святошине раздают маски от фонда ТретьяковаВозле участков на Святошине раздают маски от фонда Третьякова
На Харковщине не открылся один избирательный участок, еще два начали работать с опозданиемНа Харковщине не открылся один избирательный участок, еще два начали работать с опозданием
Последние новости
Подгружаем последние новости