В день выборов с участков госпитализировали 50 человек, один человек умер

Всего на участках было зарегистрировано 250 вызовов "скорой".

В день местных выборов, 25 октября, с избирательных участков госпитализировали 50 человек, один человек умер.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Громадського радио".

"Зарегистрировано 250 вызовов "скорой" на участки, 50 человек госпитализированы, один человек умер из-за остановки сердца до приезда скорой", - отметил Ляшко.

Также он рассказал о соблюдении членами участков и избирателями противоэпидемических требований.

"В целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанных в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было. Чаще всего нарушения на избирательных участках - это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий", - отметил главный санврач.

По мнению Ляшко, местные выборы не должны привести к всплеску коронавируса.

Напомним, в сентябре Центральная избирательная комиссия совместно с экспертами профильных министерств и военными медиками разработали алгоритм проведения местных выборов в условиях карантина.

С 26 октября почти вся Украина находится в оранжевой или красной эпидемической зоне.