Окружной админсуд приказал подвинуть Сытника с должности директора НАБУ - СМИ

Соответствующее решение суд вынес 26 октября в рамках решения дела о восстановлении в должности бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева.

Окружной админсуд приказал подвинуть Сытника с должности директора НАБУ - СМИ
Фото: Анна Стешенко

Окружной админсуд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что соответствующее решение суд вынес 26 октября в рамках решения дела о восстановлении в должности бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева. Суд признал незаконным его увольнение и постановил восстановить его в должности.

Кареева уволили в мае 2020 года после проведения внутреннего расследования, предметом которого стали его действия по делу о завладении имуществом компании из агропромышленной группы "Росток-Холдинг".

В июне он обжаловал в ОАСК как свое увольнение, так и результаты внутреннего расследования, требуя вернуть себе должность.

В рамках иска Кареева 26 октября ОАСК выдал частное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства.

В этом постановлении суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ.

Основанием якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнение решения КС.

Также решение должны направить в Кабинет министров, чтобы там приняли меры по соблюдению антикоррупционным бюро закона, и заместителям директора НАБУ, чтобы они приняли решение о том, кто будет исполнять обязанности руководителя.

Напомним, 28 августа КС признал неконституционным Указ президента о назначении Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко, издавая указ о назначении Сытника в 2015 году, превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным и обратили внимание на то, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений КСУ.

В Офисе президента сообщили, что "примут решение КС к сведению", а представитель президента в КС заявил, что Владимир Зеленский должен издать указ об увольнении Сытника.

Сам Сытник заявил, что не собирается идти в отставку с должности главы НАБУ, отметив, что решение Конституционного Суда не может за собой тянуть никаких юридических последствий.

Как известно, в мае 51 депутат Верховной Рады во главе с Александром Дубинским ("Слуга народа") обжаловал в КС указ президента Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ. Шестой президент Зеленский вскоре после своего избрания пытался закрыть эту законодательную брешь, но его конституционных поправок не поддержала Рада.

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