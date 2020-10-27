Геращенко заявила, что "ЕС" победила на выборах в Киевсовет
По результатам подсчета 99,5% голосов, "Удар" и "ЕС" набирают по 20%. Количество мандатов у этих партий будет одинаковой.
Сопредседатель депутатской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявляет, что "ЕС" получила первенство на выборах в городской совет Киева, тогда как, по предварительным результатам подсчета голосов, "ЕС" и "Удар" получат одинаковое количество мандатов в городском совете столицы.
Об этом Геращенко заявила в эфире "Суспільного".
Она также отметила, что "Европейская солидарность" - единственная партия, которая будет представлена во всех областных центрах и облсоветах.
"Мы благодарим всех киевлян, которые отдали первую позицию "Европейской солидарности", и это доказывает, насколько правильной была стратегия, чтобы почувствовать "тренд Киева"", - сказала Геращенко.
Вместе с тем, по информации шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, которую она опубликовала со ссылкой на итоги подсчета 99,5% голосов в городской совет Киева, "Удар" и "Европейская солидарность" набирают по 20%. Разница составляет несколько сотен голосов. Количество мандатов у этих партий будет одинаковым.
Напомним, по предварительным результатам подсчета голосов, действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.