Депутат Рады от "Слуги народа" сложит мандат, чтобы возглавить ОТГ в Ивано-Франковской области

По предварительным данным, за него проголосовали 60% избирателей ОТГ.

Народный депутат Украины Зиновий Андриевич (фракция "Слуга народа"), избранный в Верховную Раду от Надвирнянщины, заявил о намерении сложить свои полномочия, чтобы возглавить Надвирнянскую объединенную территориальную общину (ОТГ).

Об этом он заявил Суспільному Карпати.

"Я это обещание (возглавить ОТГ в случае избрания на местных выборах - ред.), которое озвучил в предвыборной кампании, выполню. Согласно закону, буду писать заявление о сложении мандата. Дал задание юристам выяснить, будет ли это до первой официальной организационной сессии городского совета или после того. Буду сдавать мандат депутата Верховной Рады Украины, чтобы сосредоточиться на работе для общественности Надворнянской ОТГ", - сказал Андриевич.

По предварительным данным, за него проголосовали 60% избирателей ОТГ.

27 марта 2006 года Зиновий Андриевич впервые избран городским головой Надворнянского городского совета.

21 июля 2019 года на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады Украины избран народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва от политической партии «Слуга народа» на одномандатном избирательном округе №87. На момент выборов занимал пост Надвирнянского городского головы.