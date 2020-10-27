Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%
По результатам обработки 99,5% голосов, за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателя.
Мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.
Об этом в Telegram сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина со ссылкой на итоги подсчета 99,5% голосов.
Отмечается, что за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателя.
На втором месте бывший глава КГГА (2010-2013гг.) Александр Попов - 9,5% голосов. Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Сергей Притула - 7,8%, Алексей Кучеренко - 6,3%, Ирина Верещук - 5,4%, Андрей Пальчевский - 5,3%.
Предварительные результаты выборов в городской совет Киева:
- "Удар" и "Европейская солидарность" - по 20%;
- "Единство" - 8,6%;
- ОПЗЖ - 7,7%;
- "Батькивщина" - 7.4%;
- "Слуга народа" - 7,4%;
- "Голос" - 5,9%.
Напомним, по данным первого экзит-пола Савика Шустера, Кличко набирал 45,93%, а во второй тур вместе с ним выходил кандидат от ОПЗЖ Александр Попов. Однако экзит-пол "Рейтинга" свидетельствовал, что Виталий Кличко набирает 47,8%, Попов - 8,6%, Сергей Притула - 8,3%, Ирина Верещук - 8%. То есть во второй тур также имели шанс выйти кандидаты от "Слуги народа" и "Голоса".
Сегодня стало известно, что по экзит-полу партии УДАР Кличко занимает первое место на выборах Киевского городского головы с результатом 50,2% и побеждает в первом туре.