Суд Житомира освободил от наказания крымского депутата, осужденного за госизмену

Соответствующее решение было принято в сентябре этого года якобы по состоянию здоровья осужденного на основании справки от врача из районной больницы.

Богунский райсуд Житомира освободил от отбывания наказания бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша, который был осужден за государственную измену.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на источник в прокуратуре АР Крым.

Соответствующее решение было принято в сентябре этого года якобы по состоянию здоровья осужденного. Основанием стала справка от врача из районной больницы.

По словам собеседника агентства, в прокуратуре АР Крым это решение считают незаконным, поскольку принимать решение о том, может ли осужденный быть освобожден от отбывания наказания, может только специальная комиссия в составе врачей, как это регламентирует Уголовный исполнительный кодекс, а не врач районной больницы .

Прокуратура Житомирской области подала апелляционную жалобу в Житомирский апелляционный суд на решение суда первой инстанции об освобождении Ганыша.

Отмечается, что в Прокуратуре АР Крым о решении суда по Ганышу узнали случайно - после того, как в Днепровский районный суд, который вынес приговор Ганышу, поступила информация из житомирского суда об освобождении Ганыша от отбывания наказания.

Напомним, суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года.

27 июля 2018 года суд снял с Ганыша часть обвинений. Сначала было три эпизода: голосование за проведение "референдума", голосование за конституцию Крыма и участие в выборах местного самоуправления. Суд согласился со стороной защиты, что он действительно голосовал против референдума.

В ноябре прошлого года Ганыша приговорили к 12 годам тюрьмы. В январе 2020-го Киевский апелляционный суд оставил без изменения приговор Василию Ганышу.