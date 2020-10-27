Суд Житомира освободил от наказания крымского депутата, осужденного за госизмену

Соответствующее решение было принято в сентябре этого года якобы по состоянию здоровья осужденного на основании справки от врача из районной больницы.

Суд Житомира освободил от наказания крымского депутата, осужденного за госизмену
Василий Ганыш
Фото: Крым.Реалии

Богунский райсуд Житомира освободил от отбывания наказания бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша, который был осужден за государственную измену.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на источник в прокуратуре АР Крым.

Соответствующее решение было принято в сентябре этого года якобы по состоянию здоровья осужденного. Основанием стала справка от врача из районной больницы.

По словам собеседника агентства, в прокуратуре АР Крым это решение считают незаконным, поскольку принимать решение о том, может ли осужденный быть освобожден от отбывания наказания, может только специальная комиссия в составе врачей, как это регламентирует Уголовный исполнительный кодекс, а не врач районной больницы .

Прокуратура Житомирской области подала апелляционную жалобу в Житомирский апелляционный суд на решение суда первой инстанции об освобождении Ганыша.

Отмечается, что в Прокуратуре АР Крым о решении суда по Ганышу узнали случайно - после того, как в Днепровский районный суд, который вынес приговор Ганышу, поступила информация из житомирского суда об освобождении Ганыша от отбывания наказания.

Напомним, суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года.

27 июля 2018 года суд снял с Ганыша часть обвинений. Сначала было три эпизода: голосование за проведение "референдума", голосование за конституцию Крыма и участие в выборах местного самоуправления. Суд согласился со стороной защиты, что он действительно голосовал против референдума.

В ноябре прошлого года Ганыша приговорили к 12 годам тюрьмы. В январе 2020-го Киевский апелляционный суд оставил без изменения приговор Василию Ганышу.

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