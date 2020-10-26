В ЦИК допускают, что второй тур выборов мэров может пройти в декабре

"Второй тур могут назначить быстро, если будут готовы его проводить".

Центральная избирательная комиссия допускает, что второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, как в большинстве других, а в декабре в связи с возможными судебными разбирательствами.

Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик, передают "Українські новини".

По его словам, согласно календарному плану проведения местных выборов, результаты должны быть установлены до 6 ноября включительно. Согласно Избирательному кодексу, в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должен быть назначен на воскресенье в пределах трехнедельного срока после подписания протокола.

"На установление результатов выборов у территориальных избирательных комиссий есть 12 дней. Но кто-то может установить их быстрее. Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой. Тем более никто не сказал, что эти результаты не будут оспорены. В таком случае выборы сместятся к принятию решения судом. Судебное разбирательство - это, условно говоря, еще неделю. То есть второй тур может состояться и в начале декабря", - сказал Дубовик.

Он также отметил, что невозможно точно назвать дату, когда в разных городах может пройти второй тур.

"Три недели для проведения второго тура выборов - это не аксиома. По Избирательному кодексу, выборы необходимо назначить не на воскресенье третьей недели, а на воскресенье в течение трех недель", - пояснил он.

Таким образом, теоретически выборы могут быть назначены даже на 1 ноября, но на практике, по мнению Дубовика, это очень маловероятно, как и на 8 ноября.

"Второй тур могут назначить быстро, если будут готовы его проводить. Но, понятно, что есть разумные сроки и разумный подход. В идеале может быть 15 ноября. Но это малореально. Как правило, голосование будет назначаться на 22 и 29 ноября", - считает он.

Дубовик пояснил, что за каждый день работы члены комиссий получают зарплату, из-за чего, по его мнению, не заинтересованы в очень быстром установлении результатов выборов.

Напомним, согласно результатам экзит-полов, скорее всего, второго тура выборов мэра не будет в Харькове. Будет ли второй тур выборов мэра в Киеве и Днепре - пока неясно. Среди городов-миллионников второй тур выборов мэра пройдет во Львове и Одессе.

25 октября в Украине состоялись местные выборы. Согласно Избирательному кодексу, если ни один из кандидатов на пост главы объединенной территориальной громады, мэра города с более 75 тыс. избирателей не набирает более 50% голосов, должно состояться повторное голосование, так называемый "второй тур".

21 октября депутаты от "Слуги народа" в Верховной Раде зарегистрировали постановление, отменяющее повторное голосование на выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных громад с количеством избирателей в 10 тысяч) и сельских, поселковых, городских голов.