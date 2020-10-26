"Европейская солидарность" удвоила результат на Киевщине, по сравнению с парламентскими, - Сюмар

По ее словам, "ЕС" занимает первое место в Киевской области.

"Европейская солидарность" удвоила результат на Киевщине, по сравнению с парламентскими, - Сюмар
Фото: LB.ua

Партия «Европейская Солидарность» на местных выборах 25 октября на Киевщине удвоила результат, который был получен в прошлом году на парламентских выборах. Об этом заявила на брифинге в Центральном штабе партии народный депутат Украины, лидер списка «ЕС» в Киевский областной совет Виктория Сюмар. Она подчеркнула, что партия стала победителем по Киевской области, несмотря на попытки сфальсифицировать результаты волеизъявления со стороны оппонентов.

«Было много слухов, что здесь будут разные победители, большие планы на Киевскую область были у правящей партии «Слуга народа». Но сейчас они занимают второе место, и очевидно, что отставание таково, что «Европейская Солидарность» занимает первое место в Киевской области», - отмечает Сюмар.

По ее словам, параллельный подсчет голосов показывает, что в Киевский областной совет, кроме «Европейской Солидарности», попадают «Слуга народа», партия «За будущее», «Батькивщина», вероятно, ОПЗЖ и «Наш край».

«В Киевской области, как и декларировала партия «Европейская Солидарность», первая задача для вновь избранных депутатов будет связана с медициной. Мы хорошо осознаем сегодняшние угрозы: на Киевщине плохая ситуация с противодействием коронавирусу. Большинство больниц сегодня переполнены. И, очевидно, это те вопросы, которые нужно решать в первую очередь. Местные бюджеты уже истощены и ресурса остается все меньше. Поэтому перераспределение средств из местных бюджетов должно происходить строго уже не на какую-то пиарную «Большую стройку». А идти в первую очередь на те потребности, которые сегодня являются ключевыми вызовами - как для Украины, как для Киевщины, так и для всего мира. Наша задача - это больниц второй, третьей волны закупка кислорода и многого другого», - перечисляет Виктория Сюмар.

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