Минэкономики инициировало аудит госпредприятия "Укрликтравы" и уволило его главу

Выявлено, что по юридическому адресу предприятие фактически не находится, а штат сотрудников - отсутствует.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства издало приказ о начале осуществления внепланового внутреннего аудита деятельности государственного предприятия "Укрликтравы".

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что на основании служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей был уволен начальник ГП Андрей Власенко.

"Так, согласно информации, общий налоговый долг по предприятию составляет более 12 млн грн. Все счета предприятия заблокированы. По состоянию на 26.10.2020 года по предприятию не сданы отчеты в налоговые органы по НДС и ЕСВ. Кроме того, финансовые планы предприятия на 2020 год и на 2021 в Минэкономики для утверждения не подавались, несмотря на напоминание в форме писем, что является грубым нарушением законодательства Украины. Не подавалась также отчетность за второй квартал 2020 года и I полугодие 2020 года", - сообщили в министерстве.

Также было выявлено, что по юридическому адресу предприятие фактически не находится, а штат сотрудников - отсутствует.

"Наряду с этим требуют срочного решения вопросы уборки кукурузы и сои, которые по погодным условиям остаются несобранными и проведение комплекса осенних полевых работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минэкономики анонсировало проведение совещания с представителями аграрных ассоциаций по ситуации на зерновом рынке.