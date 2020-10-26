ОАСК вернул иск Черновецкого о статусе русского языка

Истец просил обязать Кабмин внести в парламент проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного.

ОАСК вернул иск Черновецкого о статусе русского языка
Фото: ridus.org

Окружной административный суд города постановил вернуть Леониду Черновецкому исковое заявление о статусе русского языка.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

Соответствующий иск к Кабинету министров поступил в суд в начале сентября. Истец просил суд обязать Кабмин внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного, а также признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по его мнению, заключалась в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.

Суд установил, что при составлении искового заявления истцом не были соблюдены требования Кодекса административного судопроизводства, положений Конституции относительно статуса государственного языка и сфер его применения.

Суд оставил исковое заявление без движения и предоставил срок для устранения недостатков, в частности, путем изложения иска на государственном (украинском) языке.

"Однако документов на устранение недостатков иска, в том числе ходатайств о продлении срока для их устранения или доказательств невозможности предоставления затребованных документов, в суд не поступало. В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС Украины исковое заявление было возвращено истцу" , - отметили в суде.

Напомним, в августе прошлого года Черновецкий обратился в Окружной административный суд с иском о запрете генпрокурору Юрию Луценко выезжать за границу.

В 2017 году правоохранители объявили в розыск экс-мэра Киева Черновецкого по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.

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