ЕС принял план восстановления экономики после пандемии

ЕС принял план восстановления экономики после пандемии

Европейский Союз принял дорогостоящий план восстановления NextGenerationEU ("Следующее поколение ЕС") для равномерного выхода разных частей ЕС из кризиса COVID-19 и модернизации экономики, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Этим летом наш Союз оказался на распутье. Мы увидели риск того, что некоторые его части не смогут справиться с последствиями кризиса или будут восстанавливаться медленными темпами", - сказала У. фон дер Ляйен, выступая в понедельник по видеосвязи на конференции глав регионов Испании.

Испания станет вторым по величине (после Италии) бенефициаром Фонда восстановления и устойчивости, который является центральным элементом плана NextGenerationEU. Испания пострадала от коронавируса раньше и сильнее, чем большинство других европейских стран, региональные и местные власти оказались на передовой, потому что испанское здравоохранение более чем на 90% финансируется из региональных бюджетов.

Эти инвестиции должны не только перезапустить экономику, отметила глава Еврокомиссии. Они также должны продвинуть страны ЕС вперед к "зеленому", цифровому и устойчивому будущему. Инвестиции поддержат малые компании, испытывающие финансовые трудности, с помощью срочных кредитов и небольших грантов.

Более трети инвестиций от NextGenerationEU пойдет на финансирование целей европейского "зеленого курса", на достижение к 2050 году "климатической нейтральности".

У. фон дер Ляйен привела примеры, когда в освоении этих средств роль регионального и местного уровней будет решающей. Это обновление зданий, на которые сейчас в ЕС приходится 40% выбросов углерода и часто большая часть потребляемой энергии; чистый городской транспорт, работающий на водороде и других чистых источниках энергии; создание "водородных долин" - местных промышленных экосистем, в которых производится и потребляется чистый водород.

20% расходов плана NextGenerationEU пойдет на цифровые инновации. Между тем 40% жителей сельской местности в ЕС еще не имеют доступа к высокоскоростному интернету.

МинПром по материалам Интерфакс

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