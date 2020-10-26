ЕС принял план восстановления экономики после пандемии

Европейский Союз принял дорогостоящий план восстановления NextGenerationEU ("Следующее поколение ЕС ") для равномерного выхода разных частей ЕС из кризиса COVID-19 и модернизации экономики, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Этим летом наш Союз оказался на распутье. Мы увидели риск того, что некоторые его части не смогут справиться с последствиями кризиса или будут восстанавливаться медленными темпами", - сказала У. фон дер Ляйен, выступая в понедельник по видеосвязи на конференции глав регионов Испании .



Испания станет вторым по величине (после Италии) бенефициаром Фонда восстановления и устойчивости, который является центральным элементом плана NextGenerationEU. Испания пострадала от коронавируса раньше и сильнее, чем большинство других европейских стран, региональные и местные власти оказались на передовой, потому что испанское здравоохранение более чем на 90% финансируется из региональных бюджетов.



Эти инвестиции должны не только перезапустить экономику, отметила глава Еврокомиссии. Они также должны продвинуть страны ЕС вперед к "зеленому", цифровому и устойчивому будущему. Инвестиции поддержат малые компании, испытывающие финансовые трудности, с помощью срочных кредитов и небольших грантов.



Более трети инвестиций от NextGenerationEU пойдет на финансирование целей европейского "зеленого курса", на достижение к 2050 году "климатической нейтральности".



У. фон дер Ляйен привела примеры, когда в освоении этих средств роль регионального и местного уровней будет решающей. Это обновление зданий, на которые сейчас в ЕС приходится 40% выбросов углерода и часто большая часть потребляемой энергии; чистый городской транспорт, работающий на водороде и других чистых источниках энергии; создание "водородных долин" - местных промышленных экосистем, в которых производится и потребляется чистый водород.



20% расходов плана NextGenerationEU пойдет на цифровые инновации. Между тем 40% жителей сельской местности в ЕС еще не имеют доступа к высокоскоростному интернету.



