Чиновник Харьковского лесхоза предстанет перед судом за 4 млн грн убытков за незаконный сбыт леса

Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Чиновник Харьковского лесхоза предстанет перед судом за 4 млн грн убытков за незаконный сбыт леса
Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Государственного предприятия "Красноградское лесное хозяйство" за незаконный сбыт леса, что повлекло убытки в 4 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Следствием установлено, что обвиняемый в результате невыполнения своих служебных обязанностей не принял меры по обеспечению надлежащего хранения имущества государственного предприятия, в результате чего сторонние лица осуществили вырубку на территории лесничества более 250 дубов. Кроме того, чиновник, злоупотребляя служебным положением, предоставил двум гражданам разрешение на вывоз 20 незаконно срубленных деревьев, составив при этом заведомо ложные документы. Чем нанес государству ущерб на общую сумму более 4 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Чиновника обвиняют в незаконном сбыте леса, повлекшем тяжкие последствия, злоупотреблении властью или служебным положением, служебном подлоге и служебной халатности (ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 и ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В случае, если вина будет доказана, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в сентябре в Ивано-Франковской области работники Нацполиции задержали семерых директоров госпредприятий лесного хозяйства при попытке дать взятку правоохранителю. По данным следствия, должностные лица обратились к полицейскому с предложением ежемесячно предоставлять ему денежное вознаграждение за невыявление административных и уголовных правонарушений. Они были задержаны во время передачи 7 тыс. долларов неправомерной выгоды начальнику отдела Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области ДСР Нацполиции. Фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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