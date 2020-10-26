В "Слуге народа" представили первые результаты опроса Зеленского

Корниенко заявил, что на данный момент подсчитано 80% ответов, а в самом опросе приняло участие до пяти миллионов человек.

Глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко представил первые результаты опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Новое время".

Корниенко заявил, что сейчас подсчитано 80% ответов, а в самом опросе приняло участие до пяти миллионов человек.

По его словам, результаты опроса таковы:

На вопрос "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?" - 82,97% опрошенных ответили «да», 13,87% - «нет».

На вопрос "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?" - 46,70% ответили «да», 46,48% - «нет».

На вопрос "Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?" - 89,60% участников опроса ответили утвердительно, 7,12% - отрицательно.

На вопрос "Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса - чтобы уменьшить боль у тяжелых больных?" - 64,88% участников ответили «да», 29,53% - «нет».

На вопрос "Нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?" - 74,21% опрошенных ответили «да», 17,21% - «нет».

Напомним, вчера социологическая группа "Рейтинг" подвела предварительные итоги голосования на опросе президента Владимира Зеленского.

Согласно экзит-полу, идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддержали 81% участников.

Создание свободной экономической зоны на Донбассе приветствуют 45%.

Сокращение количества народных депутатов получило поддержку 95% участников.

Легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у больных поддержали 70%.

Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, - 78%.

Опрос проводился у 69% избирательных участков.

Ранее сообщалось, что 13 октября президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, затем в Офисе президента назвали все пять вопросов. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.

18 октября появились новые детали о формате проведения опроса президента. Согласно документу, который есть в распоряжении LB.ua, у избирательного участка стоит волонтер и проводит опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опросы исключает любую агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает в коробку для опроса. Каждый волонтер одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса.

Структура опросной сети включает областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса. Финансировала проведение партия "Слуга Народу".

Министерство внутренних дел призвало украинцев не совершать каких-либо насильственных действий в отношении волонтеров, которые должны были проводить опрос.

На проведение всеукраинского опроса должны были потратить более 100 миллионов гривен. Спикером кампании стал шоумен Артем Гагарин.