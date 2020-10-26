Украина вручила ноту протеста послу Венгрии из-за агитации Сиярто на выборах

Министерство призвало венгерскую сторону уважать законодательство Украины.

Украина вручила ноту протеста послу Венгрии из-за агитации Сиярто на выборах
Здание МИД Украины
Фото: предоставлено автором

Министерство иностранных дел пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста из-за незаконной политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах 25 октября.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД.

"До венгерского дипломата доведена позиция МИД о недопустимости произнесения в публичном пространстве заявлений официальными лицами Венгрии, особенно в день выборов, когда обязательна избирательная тишина, с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркивают, что такие действия венгерских чиновников противоречат статье 60 Закона Украины "О местных выборах", а также статье 57 Избирательного кодекса Украины, которыми запрещено иностранцам участвовать в предвыборной агитации.

Министерство призвало венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не совершать шагов, свидетельствующих о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины и не отвечающих добрососедскому характеру украинско-венгерских отношений.

"Со своей стороны, украинская сторона остается открытой к конструктивному сотрудничеству с Венгрией по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе взаимоуважения и взаимопонимания", - отмечается в сообщении.

Напомним, 25 октября, в день местных выборов в Украине, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

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