В правительстве анонсировали новый формат коммуникации - "Задай вопрос министру"

В Кабинете министров Украины создают новый формат коммуникации с министрами и другими высокопоставленными чиновниками.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

"Цель проекта - наладить еще более открытую публичную коммуникацию с чиновниками, информировать общество о текущем состоянии реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности страны, а также способствовать более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти", - написал Мокан.

По его словам, в течение 30-минутного диалога в рамках общения с министрами и другими должностными лицами ЦОИВ будут обсуждать приоритеты в их деятельности и законодательные инициативы на ближайший год.

Первым гостем станет министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Напомним, в марте Кабинет Министров назначил своим представителем в Верховной Раде нардепа от "Слуги народа" Василия Мокана. Предыдущая представитель правительства в Раде Елена Шуляк покинула этот пост в связи с изменением состава Кабинета Министров.