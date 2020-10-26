Зеленский требует достоверной статистики о тех, кто оправился от COVID-19

Минздрав не получает всех цифр о поборовших болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции.

Зеленский требует достоверной статистики о тех, кто оправился от COVID-19
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский требует достоверной статистики о тех, кто поборол коронавирус COVID-19.

Об этом он заявил во время селекторного совещания в Офисе президента.

Отмечается, что Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и выздоровевших.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр о тех, кто поборол болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а Минздрав еще весной внес изменения, согласно которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

Правительство также дало задание руководителям областных государственных администраций обеспечить больничные койки кислородом на 80% в ближайшее время. Сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек - на 6800 больше, чем в сентябре.

Президент отметил, что обеспечение коек кислородом на 80% должно быть осуществлено как можно быстрее. Он попросил проконтролировать этот процесс и поинтересовался состоянием подготовки к возможному развертыванию коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.

Степанов отметил, что сейчас происходит верификация потребностей, Минздрав собирает предложения из регионов, в частности о том, какие материалы и оборудование нужны, сколько врачей, средств на зарплату и функционирование таких заведений будет необходимо.

Министр также отчитался, что отрабатываются маршруты перенаправления пациентов с ургентными случаями в институты Национальной академии медицинских наук и больницы "Укрзализныци" в Харькове, которые дополнительно профинансируют для помощи в лечении больных коронавирусной болезнью COVID-19. Глава Минздрава пока не смог предоставить информацию о страховании врачей в регионах. Также он сообщил, что еще 14 больниц начали принимать больных с коронавирусом.

Напомним, в Киеве и пяти областях койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70%. Наибольшая заполненность коек в Луганской (76,9%) и Полтавской (76,3%) областях. Также значительная заполненность коек наблюдается в Киеве (по 72,42%), Кировоградской (73,5%), Донецкой (74,2%) и Одесской (75,9%) областях.

Менее половины коек заполнены лишь в больницах Херсонской области.

Всего в Украине введено уже 38 214 коек для лечения коронавируса. Максимально могут ввести в стране 52 тысячи таких коек.

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