На линии соприкосновения СБУ задержала боевика "ЛНР", воевавшего против Украины с 2014 года

Он находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации.

На линии соприкосновения СБУ задержала боевика "ЛНР", воевавшего против Украины с 2014 года

В Новоайдарском районе Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой "ЛНР". Он находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Злоумышленник задержан контрразведчиками во взаимодействии с военнослужащими 14-й ОМБр имени князя Романа Великого Вооруженных Сил Украины непосредственно на линии боевого соприкосновения вблизи села Трехизбенка.

По данным следствия Службы безопасности Украины, уроженец Сватовского района присоединился к роSSийско-террористическим группировкам в конце 2014 года. В составе так называемой "4 Отдельной бригады 2 АК НС ЛНР" он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Следователями органов безопасности задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Ранее в октябре СБУ разоблачила факты принудительного вовлечения жителей ОРДЛО в группировки боевиков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноябряКличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноября
Автор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантинаАвтор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантина
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Блок рекламы


Похожие новости
Против советника мэра Броваров открыто уголовное производствоПротив советника мэра Броваров открыто уголовное производство
Китай ввел санкции против трех американских компанийКитай ввел санкции против трех американских компаний
Глава ЦИК назвал местные выборы 2020 самыми сложными в истории УкраиныГлава ЦИК назвал местные выборы 2020 самыми сложными в истории Украины
В Ровно полсотни киевлян раздавали газеты с черным пиаром против кандидата в мэрыВ Ровно полсотни киевлян раздавали газеты с черным пиаром против кандидата в мэры
Ограничительные меры на КПВВ на Донбассе продлили до конца годаОграничительные меры на КПВВ на Донбассе продлили до конца года
СБУ задержала "общественных активистов", которых финансировали нардепы для рейдерства и "протестов"СБУ задержала "общественных активистов", которых финансировали нардепы для рейдерства и "протестов"
В Офисе генпрокурора заявили, что подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов вылетел из УкраиныВ Офисе генпрокурора заявили, что подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов вылетел из Украины
ЕС обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд. Украины в списке нетЕС обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд. Украины в списке нет
Дело против Маркива Аваков назвал гибридной войнойДело против Маркива Аваков назвал гибридной войной
Зеленский считает, что транш от МВФ задерживается из-за "отдельных людей, которые работают против государства"Зеленский считает, что транш от МВФ задерживается из-за "отдельных людей, которые работают против государства"
Последние новости
Подгружаем последние новости