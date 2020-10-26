Штепа проходит во второй тур на выборах мэра Славянска - экзит-пол "Системы"
Во втором туре Штепа встретится с действующим мэром города Вадимом Ляхом.
Бывшая руководительница Славянска Нелли Штепа, которую обвиняют в сепаратизме по делу о захвате города боевиками "ДНР", проходит во второй тур выборов мэра города. За нее отдали более 23% голосов.
Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного аналитическим бюро «Система».
Во втором туре Штепа, которая, по данным экзит-пола, набрала 23,1% голосов, встретится с действующим мэром Вадимом Ляхом, за которого проголосовали 34,8% избирателей.
Результаты остальных кандидатов:
- Павел Придворов - 20,7%
- Ольга Алтунина - 17,6%
- Андрей Секлецов - 2,6%
- Евгений Недосека - 1,2%.
Также, согласно данным экзит-пола, в Славянский городской совет проходят шесть партий: Оппозиционная платформа "За жизнь" (25,2%), "Партия мира и развития" (22,7%), "Оппозиционный блок" (18, 4%), "Слуга народа" (17,1%), "Наш край" (7,2%), "Европейская солидарность" (5,8%).
В опросе приняли участие 2 053 человека. Погрешность не превышает 1,9%.
Обновление 14:01. Согласно данным параллельного подсчета голосов, Штепа не проходит во второй тур и уступает кандидату Вадиму Ляху вдвое.
Такие данные обнародовала депутат городского совета Славянска и кандидат в мэры Ольга Алтунина, пишет местное издание "Карачун".
Согласно этому подсчету, сейчас Придворов имеет 30,61% голосов, Лях - 30,02%, Штепа - 16,48%.
Напомним, Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах. При ее пребывании в должности город захватили роSSийские боевики во главе с террористом Игорем Гиркиным. В 2014 году Штепа призвала президента РоSSии Владимира Путина войти в Славянск и "защитить ее как женщину". Она также поблагодарила Путина за то, что вошел в Крым.
Штепу задержали в июле 2014 года и обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, и в создании террористической группы или организации. Также против нее выдвинуто обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, созданию условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.
Сама Штепа заявляла, что она "никого не предавала, а выполняла свой гражданский долг" и добилась освобождения 278 заложников.
С 10 ноября 2015 года мэром Славянска является глава местной организации "Оппозиционного блока" Вадим Лях. На своих агитационных бордах он размещал слова "Любить Славянск, как Неля".