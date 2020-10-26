Наибольшая явка избирателей зафиксирована в Тернопольской, Львовской и Волынской областях

Явка избирателей на местных выборах по Украине составила 36,88%.

На местных выборах 25 октября самая большая явка избирателей зафиксирована в Тернопольской, Львовской и Волынской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По Украине общая явка избирателей составила 36,88%. Бюллетени для голосования выдали 10 млн 556 тыс. 621 лицу из 28 млн 622 тыс. 4 зарегистрированных избирателей.

Так, в Тернопольской области из 800 тыс. 702 зарегистрированных избирателей бюллетени для голосования получили 357 тыс. 787 человек (44,68%). Во Львовской области из 1 млн 894 тыс. 6 человек на избирательные участки пришли 829 тыс. 945 (43,82%), на Волыни - 316 тыс. 202 из 754 тыс. 927 избирателей (41,89%).

Превысила 40% также явка избирателей в Ивано-Франковской (41,8%), Черниговской (41,64%), Закарпатской (41,25%) и Хмельницкой (40,71%) областях.

Самая низкая явка зафиксирована в Донецкой (31,67%, 360 тыс. 177 избирателей из 1 млн 137 тыс. 379 зарегистрированных), Николаевской (32,02%, 274 тыс. 323 из 856 тыс. 796) и Харьковской (32,33% , 648 тыс. 458 из 1 млн 5 тыс. 457) областях.

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