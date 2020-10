Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве

В понедельник, 26 октября, у здания Посольства Республики Польша в Украине полиция задержала активистку женского движения Femen, которая обнажилась возле посольства в знак солидарности с польскими женщинами, которым государство запретило делать аборты.

На прошлой неделе польский Конституционный суд поддержал запрет на аборты по медицинским показаниям. Судьи трибунала признали, что аборт, даже связанный с серьезными внутриутробными дефектами плода — противоправный. Теперь по закону прерывание беременности все еще возможно при угрозе для жизни матери, а также, если беременность настала вследствие изнасилования или инцеста.

Участники движения Femen активно поддерживают свободу женщин во всем мире и не могли остаться в стороне от этого события. Одна из активисток пришла сегодня утром под стены Польского посольства, выкрикивая по-польски "Сестры, к оружию". На ее обнаженном теле были написаны лозунги: "My body is my choise" ("Мое тело - мой выбор"), "Siostry do broni" ("Сестры, к оружию").

Лидер движения Femen Анна Гуцол объяснила журналистам, что символизирует сегодняшняя акция.

"В Польше фактически запретили аборты. Полячки вышли на митинги и последние три дня там идут аресты, мордобои. Такой меры в Европе нигде нет. Это единственная страна цивилизованного мира, которая запрещает женщинам распоряжаться своим телом. Сегодня секстремистка Femen абсолютно голая выкрикивала на польском "Сестры к оружию" - в поддержку полячек и с призывом к польским женщинам выступить во всеоружии против варварских средневековых законов", - отметила лидер Femen.

Напомним, в день выборов 25 октября активистка Femen задрала юбку перед президентом Владимиром Зеленским, обвинив его в сексизме. Инцидент произошел на избирательном участке, куда пришли проголосовать Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской.