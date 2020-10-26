Результаты опроса от Зеленского обнародуют в понедельник

В "Слуге народа" считают, что результаты будут совпадать с данными экзит-пола.

Результаты опроса президента Украины Владимира Зеленского будут обнародованы вечером 26 октября.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Украина 24" заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я думаю, что как раз официальные результаты - они будут сегодня официально обнародованы, ближе к вечеру - они должны совпадать с результатами экзит-пола в пределах погрешности 2-3%, как всегда", - сказала Кравчук.

Нардеп также отметила, что власть сделает выводы по поводу организации процесса.

"Я думаю, что мы сделаем определенные выводы по организации процесса. То, что мы видели, например, представитель "Опоры" голосовал несколько раз, это, конечно, исключения, которые попадают в СМИ , но большинство голосовали по одному разу, и никаких нарушений не было. Кроме того, есть экзит-пол, который и был для того, чтобы результаты можно было проверить официальными результатами", - добавила Кравчук.

Напомним, вчера социологическая группа "Рейтинг" подвела предварительные итоги голосования на опросе президента Владимира Зеленского.

Согласно экзит-полу, идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддержал 81% участников.

Создание свободной экономической зоны на Донбассе приветствуют 45%.

Сокращение количества народных депутатов получило поддержку 95% участников.

Легализация медицинского каннабиса для уменьшения боли у больных - 70%.

Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом - 78%.

Опрос проводился около 69% избирательных участков.

13 октября Президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, затем в Офисе президента назвали все пять вопросов. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.

18 октября появились новые детали о формате проведения опроса президента. Согласно документу, который находится в распоряжении LB.ua, около избирательного участка стоит волонтер и проводит опрос среди избирателей, выходящих из участка. Опрос исключает любую агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает в коробку для опроса. Каждый волонтер одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса.

Структура сети опроса включает в себя областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса. Финансировала проведение опроса партия "Слуга народа".

Министерство внутренних дел призвало украинцев не совершать каких-либо насильственных действий в отношении волонтеров, которые должны были проводить опрос.

На проведение всеукраинского опроса должны были потратить более 100 миллионов гривен. Спикером кампании стал шоумен Артем Гагарин.