Результаты опроса от Зеленского обнародуют в понедельник

В "Слуге народа" считают, что результаты будут совпадать с данными экзит-пола.

Результаты опроса от Зеленского обнародуют в понедельник
Фото: Макс Требухов

Результаты опроса президента Украины Владимира Зеленского будут обнародованы вечером 26 октября.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Украина 24" заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я думаю, что как раз официальные результаты - они будут сегодня официально обнародованы, ближе к вечеру - они должны совпадать с результатами экзит-пола в пределах погрешности 2-3%, как всегда", - сказала Кравчук.

Нардеп также отметила, что власть сделает выводы по поводу организации процесса.

"Я думаю, что мы сделаем определенные выводы по организации процесса. То, что мы видели, например, представитель "Опоры" голосовал несколько раз, это, конечно, исключения, которые попадают в СМИ, но большинство голосовали по одному разу, и никаких нарушений не было. Кроме того, есть экзит-пол, который и был для того, чтобы результаты можно было проверить официальными результатами", - добавила Кравчук.

Напомним, вчера социологическая группа "Рейтинг" подвела предварительные итоги голосования на опросе президента Владимира Зеленского.

Согласно экзит-полу, идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддержал 81% участников.

Создание свободной экономической зоны на Донбассе приветствуют 45%.

Сокращение количества народных депутатов получило поддержку 95% участников.

Легализация медицинского каннабиса для уменьшения боли у больных - 70%.

Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом - 78%.

Опрос проводился около 69% избирательных участков.

13 октября Президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, затем в Офисе президента назвали все пять вопросов. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.

18 октября появились новые детали о формате проведения опроса президента. Согласно документу, который находится в распоряжении LB.ua, около избирательного участка стоит волонтер и проводит опрос среди избирателей, выходящих из участка. Опрос исключает любую агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает в коробку для опроса. Каждый волонтер одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса.

Структура сети опроса включает в себя областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса. Финансировала проведение опроса партия "Слуга народа".

Министерство внутренних дел призвало украинцев не совершать каких-либо насильственных действий в отношении волонтеров, которые должны были проводить опрос.

На проведение всеукраинского опроса должны были потратить более 100 миллионов гривен. Спикером кампании стал шоумен Артем Гагарин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноябряКличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноября
Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"
Автор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантинаАвтор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантина
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция расследует привлечение несовершеннолетних к проведению опроса ЗеленскогоПолиция расследует привлечение несовершеннолетних к проведению опроса Зеленского
Объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Днепра: во втором туре - Филатов и КрасновОбъявлены результаты экзит-пола выборов мэра Днепра: во втором туре - Филатов и Краснов
Результаты экзит-пола выборов в Киевсовет: впереди УДАР и ЕСРезультаты экзит-пола выборов в Киевсовет: впереди УДАР и ЕС
Первые результаты экзит-полов в КиевеПервые результаты экзит-полов в Киеве
Интервьюеры опроса Зеленского присутствуют только возле 55% участков, - ОПОРАИнтервьюеры опроса Зеленского присутствуют только возле 55% участков, - ОПОРА
Движение ЧЕСНО опубликовало первые фото волонтеров опроса ЗеленскогоДвижение ЧЕСНО опубликовало первые фото волонтеров опроса Зеленского
В Виннице мужчина толкнул волонтера с опросником Зеленского, его задержалиВ Виннице мужчина толкнул волонтера с опросником Зеленского, его задержали
На опросе Зеленского можно проголосовать по несколько раз, - наблюдателиНа опросе Зеленского можно проголосовать по несколько раз, - наблюдатели
Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)
Результаты аудита "Нафтогаза" должен рассмотреть СНБО - Юрий ВитренкоРезультаты аудита "Нафтогаза" должен рассмотреть СНБО - Юрий Витренко
Последние новости
Подгружаем последние новости