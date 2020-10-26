В ЦИК назвали окончательный показатель явки на выборы в Украине

В ЦИК обнародовали окончательную явку избирателей на местные выборы, состоявшиеся вчера, 25 октября. Этот показатель окончательно вывели после того, как получили сто процентов информации, предоставленной всеми областями Украины.

Явка на выборы-2020 оказалась беспрецедентно низкой. Очевидно, политологи еще тщательно разберут причины такой потери интереса к выборам. Одно можно сказать достоверно: коронавирус, таки, внес свои коррективы в избирательную кампанию. Средний показатель явки избирателей по Украине составил 36,88%.

В абсолютном измерении это выглядит так: 10 556 621 избиратель принял участие в этом голосовании.

Западная Украина оказалась более активной, чем центральный и восточный регионы. Практически во всех областях западной Украины, явка избирателей превысила не только среднюю по Украине, но и оказалась выше 40%. Исключение составила лишь Черновицкая область.

Наиболее активными оказались жители Тернопольской области. Там пришло на избирательнее участки 44,68% электората. Наименьшую активность проявили жители подконтрольной территории Донецкой области. Там изъявило желание поучаствовать в голосовании лишь 31,67% избирателей.

Какова была явка во всех областях, можно увидеть из этой таблицы:

Напомним, по данным экзит-полов можно узнать, как проголосовали за тех или иных кандидатов в мэры в столице и многих крупных городах Украины