В ЦИК назвали окончательный показатель явки на выборы в Украине

В ЦИК обнародовали окончательную явку избирателей на местные выборы, состоявшиеся вчера, 25 октября. Этот показатель окончательно вывели после того, как получили сто процентов информации, предоставленной всеми областями Украины.

Явка украинцев на выборы в этом году оказалась беспрецедентно низкой, - ЦИК

Явка на выборы-2020 оказалась беспрецедентно низкой. Очевидно, политологи еще тщательно разберут причины такой потери интереса к выборам. Одно можно сказать достоверно: коронавирус, таки, внес свои коррективы в избирательную кампанию. Средний показатель явки избирателей по Украине составил 36,88%.

В абсолютном измерении это выглядит так: 10 556 621 избиратель принял участие в этом голосовании.

Явка украинцев на выборы в этом году оказалась беспрецедентно низкой, - ЦИК

Западная Украина оказалась более активной, чем центральный и восточный регионы. Практически во всех областях западной Украины, явка избирателей превысила не только среднюю по Украине, но и оказалась выше 40%. Исключение составила лишь Черновицкая область.

Наиболее активными оказались жители Тернопольской области. Там пришло на избирательнее участки 44,68% электората. Наименьшую активность проявили жители подконтрольной территории Донецкой области. Там изъявило желание поучаствовать в голосовании лишь 31,67% избирателей.

Какова была явка во всех областях, можно увидеть из этой таблицы:

Явка украинцев на выборы в этом году оказалась беспрецедентно низкой, - ЦИК

Напомним, по данным экзит-полов можно узнать, как проголосовали за тех или иных кандидатов в мэры в столице и многих крупных городах Украины


: Марченко Любов, Тудей

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