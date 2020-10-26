В Луцке наблюдатель от партии выпрыгнул из окна избирательного участка

Он был расположен на первом этаже.

В Луцке наблюдатель от партии выпрыгнул из окна избирательного участка
Фото: volynnews.com

В Луцке наблюдатель от партии "Сила и честь" выпрыгнул из окна избирательного участка № 071044 после начала подсчета голосов.

Об этом пишет информационное агентство "Волынские новости".

"Инцидент произошел на участке, который находится на факультете истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки, около 22:30", - говорится в сообщении.

Избирательный участок находится на первом этаже. О травмах наблюдателя не сообщают.

Напомним, что вчера в Украине прошли местные выборы, на которых голосовали за городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, районных в городах советов и депутатов городских, сельских, поселковых советов в объединенных территориальных общинах.

Явка на выборы по стране составила около 37%. Наибольшее количество людей пришло на выборы на Тернопольщине, наименьшее - в Донецкой области.

Кроме выборов, вчера проводили опрос президента Владимира Зеленского. Согласно предварительным данным, четыре из пяти президентских вопросов получили поддержку более 50%. Только 45% участников опроса поддержали создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноябряКличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноября
Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"
Автор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантинаАвтор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантина
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Блок рекламы


Похожие новости
В Чернигове произошла потасовка между наблюдателями от партии и главой УИК из-за ошибок в бюллетеняхВ Чернигове произошла потасовка между наблюдателями от партии и главой УИК из-за ошибок в бюллетенях
К Зеленскому возле избирательного участка пыталась подбежать полуголая активистка FemenК Зеленскому возле избирательного участка пыталась подбежать полуголая активистка Femen
На житомирских участках кабинки для голосования сделали из подручных материаловНа житомирских участках кабинки для голосования сделали из подручных материалов
На Ивано-Франковщине члены УИК испортили большинство бюллетеней на двух участкахНа Ивано-Франковщине члены УИК испортили большинство бюллетеней на двух участках
Полиция будет действовать по закону в случае нарушений при проведении опроса на участках, - АваковПолиция будет действовать по закону в случае нарушений при проведении опроса на участках, - Аваков
В Тернополе облили зеленкой кандидата в мэры от Радикальной партииВ Тернополе облили зеленкой кандидата в мэры от Радикальной партии
Кабмин обновил состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома"Кабмин обновил состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Полиция открыла более 400 уголовных дел о нарушении избирательного процессаПолиция открыла более 400 уголовных дел о нарушении избирательного процесса
Тимошенко предложила выносить вопросы на референдум, а не устраивать опросы на участкахТимошенко предложила выносить вопросы на референдум, а не устраивать опросы на участках
Бывший член политсовета Партии регионов возглавил Федерацию легкой атлетики УкраиныБывший член политсовета Партии регионов возглавил Федерацию легкой атлетики Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости