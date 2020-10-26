В Луцке наблюдатель от партии выпрыгнул из окна избирательного участка

Он был расположен на первом этаже.

В Луцке наблюдатель от партии "Сила и честь" выпрыгнул из окна избирательного участка № 071044 после начала подсчета голосов.

Об этом пишет информационное агентство "Волынские новости".

"Инцидент произошел на участке, который находится на факультете истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки, около 22:30", - говорится в сообщении.

Избирательный участок находится на первом этаже. О травмах наблюдателя не сообщают.

Напомним, что вчера в Украине прошли местные выборы, на которых голосовали за городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, районных в городах советов и депутатов городских, сельских, поселковых советов в объединенных территориальных общинах.

Явка на выборы по стране составила около 37%. Наибольшее количество людей пришло на выборы на Тернопольщине, наименьшее - в Донецкой области.

Кроме выборов, вчера проводили опрос президента Владимира Зеленского. Согласно предварительным данным, четыре из пяти президентских вопросов получили поддержку более 50%. Только 45% участников опроса поддержали создание свободной экономической зоны на Донбассе.