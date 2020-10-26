Кабмин назначил временного главу ГАСИ

Ранее Ирина Король работала заместителем директора Департамента - начальником отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ Департамента разрешительных процедур ГАСИ.

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании принял решение назначить Ирину Король временно исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Василий Мокан.

"Члены правительства назначили Король Ирину Николаевну временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (заместитель директора Департамента - начальник отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ Департамента разрешительных процедур ГАСИ)", - написал Мокан.

По его словам, Кабмином проектами распоряжений также были назначены:

Лев Михаил Александрович - первым заместителем главы Государственного космического агентства Украины; Смирнова Марина Александровна - заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, криптографии и кадастра.

Оба назначения - путем заключения с ними контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Напомним, в мае Кабинет Министров освободил Юрия Васильченко с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Его назначили главой ГАСИ 11 марта. 13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Кабмин решил ликвидировать Госархстройинспекцию.

Вопрос ликвидации Госархстройинспекции также рассматривало правительство Алексея Гончарука.

В феврале вице-премьер - министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль также выступил за ликвидацию ГАСИ в нынешнем виде и анонсировал реформу ведомства. Он заявил, что "ГАСИ - это клещ на здоровом теле строительного рынка".

После избрания премьер-министром Шмыгаль подтвердил реформу ГАСИ и назвал сроки ее проведения.