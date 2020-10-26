Экс-нардеп Лозинский, сидевший за убийство, выиграл выборы в Кировоградской области

Его главным конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий.

Экс-нардеп Лозинский, сидевший за убийство, выиграл выборы в Кировоградской области
Фото: Сергей Николавев/www.segodnya.ua

Бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, которого приговорили к 15 годам заключения за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, победил в голосовании на голову объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.

"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области", - сообщили ВВС News Украина в местной избирательной комиссии.

Там уточнили, что оформление протоколов продолжается.

Виктор Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец. Его главным конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий, семья которого владеет агробизнесом в регионе.

Сейчас Подвысоцкая ОТО относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. В ней живут 4,79 тыс. избирателей.

Балицкий заявлял об угрозах со стороны Лозинского, но тот отрицал это.

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Олийныка в Кировоградской области.

Олийнык погиб 16 июня 2009 года в результате конфликта на территории охотничьих угодий с депутатом Рады, а также действующим тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

6 мая Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с экс-депутата Рады Лозинского.

Суд отметил, что Лозинский после освобождения с апреля 2016 года создает новые предприятия в сфере сельского хозяйства, волонтерит и имеет положительную характеристику от сельсовета.

Прокуратура обжаловала это решение суда. Однако Апелляционный суд признал законным досрочное снятие судимости с Лозинского.

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