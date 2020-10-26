МВД Беларуси заявило о более полутысячи задержанных на акциях протеста в воскресенье

В Гродно и Лиде силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Во время традиционных воскресных маршей протеста в Беларуси 25 октября силовики задержали более полутысячи человек.

Всего в стране зафиксировали 19 протестных акций, информирует МВД Беларуси.

По официальным данным, "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях" только в Минске 25 октября задержали 160 человек.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 523 человека (из них в Минске - 160). До рассмотрения в суде дел об административных правонарушениях в места содержания задержанных размещено 352 человека", - говорится в сообщении.

В МВД Беларуси сообщают, что в Минске протестующие "бросали камни в служебный автотранспорт ОВД и в здание Центрального РУВД", после чего к ним применили спецсредства "для прекращения противоправных действий и предотвращения нападения на милиционеров".

В Гродно и Лиде силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Как сообщалось, в понедельник, 26 октября, в Беларуси началась анонсированная оппозицией общенациональная забастовка "Народный ультиматум".