Отстраненный руководитель Одесской таможни остается в должности заместителя

Отстраненный от должности исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Денис Пудрик остается на таможне в должности заместителя руководителя. Об этом он заявил в интервью информационному агентству РБК-Украина

"Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу. На следующий день еще по шестерым вышел аналогичный приказ, но написали почему-то только обо мне", - заявил он.

При этом Пудрик заметил, что решение об отстранении его удивило, учитывая показатели работы Одесской таможни.

"Августовский показатель администрируемых таможенных поступлений составил 3,7 млрд грн, превысив на 1,1 млрд грн поступления августа прошлого года. Этот показатель стал наибольшим месячным показателем и процентом выполнения в 2020 году. В сентябре нами тоже было обеспечено выполнение планового показателя более чем на 3,8 млрд грн таможенных платежей. Суммарно за третий квартал текущего года мы превысили поступления предыдущего квартала на 2,5 млрд грн", - подчеркнул Пудрик.

Кроме того, он добавил, что в октябре, по предварительным прогнозам, в случае сохранения нынешней динамики в госбюджет тоже должно быть перечислено 3,7-3,8 млрд грн, что соответствует поступлениям октября прошлого года. Поступления этих месяцев в Одесской таможне, по его словам, являются самыми большими за 2019-2020 годы.

При этом Пудрик заметил, что сотрудники Координационно-мониторинговой таможни все эти два месяца следили за деятельностью его подразделения, в том числе по таможенной стоимости, и никаких вопросов не возникало.

"Многочисленные селекторные совещания, мониторинг, контроль и проверки ничего не обнаружили. Такое тщательное отношение к Одесской таможне со стороны центрального аппарата мне до сих пор не понятно", - резюмировал таможенник.

Напомним, 21 октября Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика, который занимал должность ровно два месяца.

22 октября Кабинет Министров заменил и исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы. Вместо Андрея Павловского исполнять обязанности руководителя Гостаможни теперь будет Евгений Ентис. Это уже четвертый руководитель таможни за год.

Пудрик в марте 2020 года получил решение суда о восстановлении в должности. С 2019 года по март 2020-го он был и.о. проректора Национальной академии Фискальной службы.