На выборах в Сейм Литвы победила проукраинская оппозиция

В парламент Литвы избран 141 депутат.

На выборах в Сейм Литвы победила проукраинская оппозиция
Фото: http://belprauda.org

В результате выборов в Сейм Литвы большинство получила оппозиционная консервативная партия "Союз Отечества" - Литовские христианские демократы.

Об этом сообщает LRT.

В парламент Литвы избран 141 депутат. Фракция победителей получила 50 мест. Теперь она должна сформировать правящую коалицию.

Число мандатов по партиям:

  • "Союз отечества" - Литовские христианские демократы - 50 мандатов
  • "Литовский союз крестьян и зеленых" - 32 мандата
  • Движение либералов - 13 мандатов
  • Литовская социал-демократическая партия - 13 мандатов
  • Партия свободы - 11 мандатов
  • Партия труда - 10 мандатов
  • Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей - 3 мандата
  • Литовская социал-демократическая трудовая партия - 3 мандата
  • Партия "Свобода и справедливость" - 1 мандат
  • Литовский союз "зеленых" - 1 мандат
  • Кандидаты-самовыдвиженцы - 4 мандата

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала результаты выборов "лучшим, что могло произойти с Литвой в эти трудные времена".

Напомним, в июле стало известно, что Украина, Польша и Литва создают новый формат взаимодействия - "Люблинский треугольник". Пресс-служба МИД Украины обнародовала совместную декларацию министров иностранных дел Украины, Республики Польша и Литовской Республики об учреждении "Люблинского треугольника". В ней указано, что стороны организуют консультации на уровне руководства МИД своих стран и образуют в министерствах иностранных дел должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника". Они будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноябряКличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноября
Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"
Автор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантинаАвтор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантина
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Блок рекламы


Похожие новости
На выборах мэра Тернополя Надал набрал более 70%, - экзит-полНа выборах мэра Тернополя Надал набрал более 70%, - экзит-пол
Олег Ляшко признал свое поражение на довыборах в парламент, но требует расследованияОлег Ляшко признал свое поражение на довыборах в парламент, но требует расследования
ЦВК: явка избирателей на выборах 25 октября не достигла 40 процентовЦВК: явка избирателей на выборах 25 октября не достигла 40 процентов
На довыборах в Раду по 208-му округу лидирует кандидат от "Слуги народа", - ЦИКНа довыборах в Раду по 208-му округу лидирует кандидат от "Слуги народа", - ЦИК
На выборах мэра Черновцов лидирует бизнесмен Роман Кличук - экзит-полНа выборах мэра Черновцов лидирует бизнесмен Роман Кличук - экзит-пол
На выборах мэра Николаева лидирует действующий мэр Сенкевич - экзит-полНа выборах мэра Николаева лидирует действующий мэр Сенкевич - экзит-пол
Олег Ляшко поздравил себя с победой на выборахОлег Ляшко поздравил себя с победой на выборах
На выборах во Львовский горсовет лидирует "Европейская солидарность", - экзит-полНа выборах во Львовский горсовет лидирует "Европейская солидарность", - экзит-пол
На выборах мэра Черкасс лидирует действующий мэр Бондаренко, - экзит-полНа выборах мэра Черкасс лидирует действующий мэр Бондаренко, - экзит-пол
На выборах мэра Ивано-Франковска Марцинкив набрал более 80%, - экзит-полНа выборах мэра Ивано-Франковска Марцинкив набрал более 80%, - экзит-пол
Последние новости
Подгружаем последние новости