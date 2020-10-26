На выборах в Сейм Литвы победила проукраинская оппозиция
В парламент Литвы избран 141 депутат.
В результате выборов в Сейм Литвы большинство получила оппозиционная консервативная партия "Союз Отечества" - Литовские христианские демократы.
Об этом сообщает LRT.
В парламент Литвы избран 141 депутат. Фракция победителей получила 50 мест. Теперь она должна сформировать правящую коалицию.
Число мандатов по партиям:
- "Союз отечества" - Литовские христианские демократы - 50 мандатов
- "Литовский союз крестьян и зеленых" - 32 мандата
- Движение либералов - 13 мандатов
- Литовская социал-демократическая партия - 13 мандатов
- Партия свободы - 11 мандатов
- Партия труда - 10 мандатов
- Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей - 3 мандата
- Литовская социал-демократическая трудовая партия - 3 мандата
- Партия "Свобода и справедливость" - 1 мандат
- Литовский союз "зеленых" - 1 мандат
- Кандидаты-самовыдвиженцы - 4 мандата
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала результаты выборов "лучшим, что могло произойти с Литвой в эти трудные времена".
Напомним, в июле стало известно, что Украина, Польша и Литва создают новый формат взаимодействия - "Люблинский треугольник". Пресс-служба МИД Украины обнародовала совместную декларацию министров иностранных дел Украины, Республики Польша и Литовской Республики об учреждении "Люблинского треугольника". В ней указано, что стороны организуют консультации на уровне руководства МИД своих стран и образуют в министерствах иностранных дел должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника". Они будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий.