На выборах в Сейм Литвы победила проукраинская оппозиция

В результате выборов в Сейм Литвы большинство получила оппозиционная консервативная партия "Союз Отечества" - Литовские христианские демократы.

Об этом сообщает LRT.

В парламент Литвы избран 141 депутат. Фракция победителей получила 50 мест. Теперь она должна сформировать правящую коалицию.

Число мандатов по партиям:

"Союз отечества" - Литовские христианские демократы - 50 мандатов

"Литовский союз крестьян и зеленых" - 32 мандата

Движение либералов - 13 мандатов

Литовская социал-демократическая партия - 13 мандатов

Партия свободы - 11 мандатов

Партия труда - 10 мандатов

Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей - 3 мандата

Литовская социал-демократическая трудовая партия - 3 мандата

Партия "Свобода и справедливость" - 1 мандат

Литовский союз "зеленых" - 1 мандат

Кандидаты-самовыдвиженцы - 4 мандата

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала результаты выборов "лучшим, что могло произойти с Литвой в эти трудные времена".