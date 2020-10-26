Рожкова назвала ограничения ее полномочий нарушением принципов независимости НБУ

Заместительница главы НБУ прокомментировала решение о перераспределении полномочий.

Рожкова назвала ограничения ее полномочий нарушением принципов независимости НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Заместительница главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова прокомментировала решение о перераспределении полномочий в Национальном банке Украины. Рожкова считает, что ограничение ее полномочий является нарушением принципов независимости НБУ.

Об этом заместительница главы Нацбанка написала в фейсбуке.

"На многочисленные запросы даю свой личный комментарий относительно решения о перераспределении полномочий в НБУ. Мы с Дмитрием Сологубом не поддержали это решение. Почему? Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, не только создает угрозы для принятия регулятором по-настоящему беспристрастных решений, но и разрушает коллегиальность. И наконец, это не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014-2015 годах, которая проводилась в том числе с учетом требований МВФ", - пояснила Екатерина Рожкова.

По ее мнению, это тот случай, "когда нестерпимая жажда инноваций не учитывает мировые практики".

"Обновленная команда хочет сделать что-то совершенно новое и нетрадиционное", - добавила она.

2 октября Совет НБУ выразил недоверие заместителям главы Нацбанка Рожковой и Сологубу. Им также объявлены выговоры. 6 октября стало известно, что Екатерине Рожковой и Дмитрий Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

Екатерина Рожкова заявила в Facebook, что причиной выражения недоверия стали комментарии изданию KyivPost.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию с Рожковой и Сологубом, отметил, что "Национальный банк - это не чья-то отдельная вотчина, которая принадлежит отдельным лицам или кому бы то ни было". А "отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции".

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса". А это могло повредить взаимодействию регулятора с международными партнерами.

15 октября источники LB.ua сообщили, что на заседании Совета Нацбанка готовятся рассмотреть вопрос об увольнении первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой. Однако заседание отменили за несколько часов до начала, объяснив это техническими причинами.

21 октября стало известно, что правления Нацбанка лишило Рожкову большей части полномочий, но не уволило. Полномочия по регулированию банковской сферы отошли непосредственно к главе НБУ Кириллу Шевченко.

Рожкова и Дмитрий Сологуб - последние заместители нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко, которые выполняли обязанности еще во времена предыдущего главы правления Якова Смолия. Еще три заместителя - Юрий Гелетий, Ярослав Матузка и Алексей Шабан - были назначены уже после вступления Шевченко на должность.

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