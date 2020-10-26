Против советника мэра Броваров открыто уголовное производство

Против советника мэра Броваров открыто уголовное производство

Броварская нацполиция открыла против советника мэра Броваров (Киевская обл.) Виталия Корнета (на фото) уголовное производство по подозрению в похищении и избиении агитатора на выборах. 

Об этом KV стало известно из уголовного производства №12020110130002650 от 21 октября, открытого следственным отделом Броварского отделения полиции.

По информации полиции, утром 21 октября Виталий Корнет, советник мэра Броваров Игоря Сапожко, приказал гражданину Гарбузу С.В. сесть в свой автомобиль, закрыл его в нем и привез во двор Броварского горсовета, попутно угрожая уголовной ответственностью или убийством. если Гарбуз не расскажет, кто попросил его накануне расклеить листовки. Пострадавший не мог назвать имя заказчика, после чего Корнет привлек четырех подельников в камуфляжной форме, которые называли себя “участниками АТО”.

После этого Корнет и его подельники полдня возили пострадавшего по Броварам, постоянно угрожая ему, а также в лесу между Броварами и пгт Калиновка избили и угрожали убить. Пострадавшего отпустили только после того, как он сообщил, что его жена сообщила в полицию о похищении.

Следственный отдел Броварского отделения полиции открыл уголовное производство №12020110130002650 от 21 октября по факту незаконного лишения свободы и похищения человека группой лиц по предварительному сговору, что, согласно ч.2. ст. 146 Уголовного кодекса (УК) карается ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.

Несмотря на это, по сообщениям источников КВ в броварских органах власти, Виталий Корнет по пятницу, 23 октября, свободно находился в здании Броварского горсовета, раздавал указания людям в камуфляже и общался с представителями полиции.

Напомним, в Едином реестре досудебных расследований также зарегистрировано уголовное производство по факту подделки избирательных бюллетеней на участках в Броварах.

Фото: из открытых источников


Алексей Алтынов, КиевВласть

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