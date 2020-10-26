В Василькове на Киевщине голос за одну из кандидаток в депутаты оценили в 200 гривен

В городе Васильков 35-летний мужчина обещал избирателям по 200 гривен за их голос на местных выборах. Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Мужчине сообщено о подозрении за подкуп избирателей. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли деньги, информирует полиция Киевской области.

"Так, на автомобиле Chevrolet мужчина привозил местных жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток в депутаты. Стоимость одного голоса составляла 200 гривен. Однако было одно условие: избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование. Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Ранее в Борисполе разоблачили сеть подкупа избирателей за 500 гривен.