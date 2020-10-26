В день выборов поступило 13 сообщений о минировании участков, - ГСЧС

Были обесточены 23 избирательных участка в десяти областях.

В день выборов поступило 13 сообщений о минировании участков, - ГСЧС
Фото: пресс-служба Нацполиции

В течение воскресенья, 25 октября, поступили анонимные сообщения о минировании 13 избирательных участков в ряде областей Украины. Вследствие проверки ни одно сообщение не подтвердилось.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, анонимные сообщения о минировании избирательных участков поступали в Винницкой (6), Одесской (4), Днепропетровской (2) и Киевской (1) областях.

С наступлением темного времени суток произошло обесточивание 23 избирательных участков в Винницкой (6), Запорожской (3), Львовской (3), Херсонской (3), Ивано-Франковской (3), Днепропетровской (1), Закарпатской (1), Донецкой ( 1), Харьковской (1) и Киевской (1) областях.

"На все случаи силами ГСЧС обеспечена доставка электрогенераторов и обеспечена подача электроэнергии. Всего было привлечено более 50 человек и 12 единиц техники ГСЧС", - сообщают спасатели.

По состоянию на 7:00 понедельника подразделения ГСЧС с помощью электрогенераторов подавали электроэнергию на два избирательных участка и территориальной избирательной комиссии в с. Новица Калушского района Ивано-Франковской области.

В связи с подсчетом голосов на избирательных участках продолжается дежурство 1 тыс. 679 человек ГСЧС.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноябряКличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноября
Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"
Дочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с ЗеленскимДочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с Зеленским
Автор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантинаАвтор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантина
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
Блок рекламы


Похожие новости
В день голосования полиция открыла 159 уголовных производств за нарушения во время выборовВ день голосования полиция открыла 159 уголовных производств за нарушения во время выборов
Объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Днепра: во втором туре - Филатов и КрасновОбъявлены результаты экзит-пола выборов мэра Днепра: во втором туре - Филатов и Краснов
Результаты экзит-пола выборов в Киевсовет: впереди УДАР и ЕСРезультаты экзит-пола выборов в Киевсовет: впереди УДАР и ЕС
Интервьюеры опроса Зеленского присутствуют только возле 55% участков, - ОПОРАИнтервьюеры опроса Зеленского присутствуют только возле 55% участков, - ОПОРА
Постановление об отмене второго тура местных выборов отозвали из РадыПостановление об отмене второго тура местных выборов отозвали из Рады
Возле участков на Святошине раздают маски от фонда ТретьяковаВозле участков на Святошине раздают маски от фонда Третьякова
В Кабмине назвали условие проведения местных выборов на ДонбассеВ Кабмине назвали условие проведения местных выборов на Донбассе
Порошенко: опрос можно проводить в любой деньПорошенко: опрос можно проводить в любой день
Владимир Кличко пожертвовал 100 тысяч гривен на закупку защитных масок на день выборовВладимир Кличко пожертвовал 100 тысяч гривен на закупку защитных масок на день выборов
Зеленский считает, что свободная экономическая зона принесет на Донбасс большие деньгиЗеленский считает, что свободная экономическая зона принесет на Донбасс большие деньги
Последние новости
Подгружаем последние новости