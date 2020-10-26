В день выборов поступило 13 сообщений о минировании участков, - ГСЧС

Были обесточены 23 избирательных участка в десяти областях.

В течение воскресенья, 25 октября, поступили анонимные сообщения о минировании 13 избирательных участков в ряде областей Украины. Вследствие проверки ни одно сообщение не подтвердилось.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, анонимные сообщения о минировании избирательных участков поступали в Винницкой (6), Одесской (4), Днепропетровской (2) и Киевской (1) областях.

С наступлением темного времени суток произошло обесточивание 23 избирательных участков в Винницкой (6), Запорожской (3), Львовской (3), Херсонской (3), Ивано-Франковской (3), Днепропетровской (1), Закарпатской (1), Донецкой ( 1), Харьковской (1) и Киевской (1) областях.

"На все случаи силами ГСЧС обеспечена доставка электрогенераторов и обеспечена подача электроэнергии. Всего было привлечено более 50 человек и 12 единиц техники ГСЧС", - сообщают спасатели.

По состоянию на 7:00 понедельника подразделения ГСЧС с помощью электрогенераторов подавали электроэнергию на два избирательных участка и территориальной избирательной комиссии в с. Новица Калушского района Ивано-Франковской области.

В связи с подсчетом голосов на избирательных участках продолжается дежурство 1 тыс. 679 человек ГСЧС.